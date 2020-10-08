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Скандал с шоу Маскарад на 1+1 получил продолжение

8 октября 2020, 12:30

В сети не останавливается скандал вокруг нового шоу "Маскарад", которое снял телеканал "1+1" для осеннего сезона 2020 года.

Маскарад 2020
Маскарад 2020 / 1+1

Компания-дистрибютор Mysteries in the Spotlight Fremantle, которая является также дистрибьютором формата The Masked Singer, объявила, что шоу "Маскарад", которое снял канал "1+1", гораздо ближе к формату The Masked Singer, чем в формат Mysteries in the Spotlight, а это шоу уже выпускает канал Украина из холдинга Рената Ахметова.

В официальном комментарии Fremantle пообещали пожаловаться на "1+1" корейской компании-создателю формата MBC, а также обратиться в FRAPA, которая непосредственно занимается защитой авторских прав. Телеканал "Украина" же обратился к бывшему генеральному директору "1+1" Александру Ткаченко с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Мы откровенно очень разочарованы действиями "1+1". Несмотря на заверения, которые они предоставили нам и владельцу формата The Masked Singer — компании MBC, о том, что они будут производить оригинальную версию Mysteries in the Spotlight, вполне очевидно, что на самом деле шоу, которое они произвели, гораздо ближе к The Masked Singer, чем в Mysteries in the Spotlight. Читайте такжеМаскарад 2020 смотреть онлайн полный выпуск 3 октябряМы передадим этот вопрос на рассмотрение в FRAPA, индустриальной ассоциации, занимающейся защитой форматов, чтобы получить их заключение относительно действий "1+1", а затем скоординируем наши следующие совместные шаги с нашими партнерами ТРК "Украина" и MBC", - говорится в заявлении Fremantle.

Еще до того, как "1+1" объявили о своем шоу "Маскарад" и его формат, Тони Стерн, исполнительный вице-президент по коммерческим и бизнес-вопросам компании Fremantle, прислал телеканала "1+1" обращение, где предостерег от возможной подделки формата. "1+1" ответил, что готовит шоу с другим форматом.

За покупку в компании Fremantle прав на адаптацию The Masked Singer соревновались три украинских телеканала "Украина", "1+1" и "СТБ". Первый предложил выгодную для правообладателя предложение и в апреле 2020 приобрел права на адаптацию. Тем временем, "Украина" решили производить проект под названием "Маска", пишет издание DM.

Телеканал "1+1" после этого приобрел Mysteries in the Spotlight у румынской компании Antena TV Group, и сняла шоу "Маскарад".

Как известно, 6 октября, после премьеры шоу "Маскарад", телеканал "Украина" обвинил телеканал "1+1" в подделке формата The Masked Singer в шоу "Маскарад" и заявил о намерении подавать в суд.

Канал "1+1" настаивает, что создал шоу по другому формату - Mysteries in the Spotlight.

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