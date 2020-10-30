Скарлетт Йоханссон на тайной церемонии в третий раз вышла замуж

Роман Скарлетт Йоханссон и Колина Джоста продолжался с 2017 года / Фото Instagram

Известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за сценариста шоу Saturday Night Live, американского комика Колина Джоста.

Об этом стало известно из сообщения благотворительной организации Meals on Wheels в Instagram.

35-летняя Йоханссон и 38-летний Джост связали себя узами брака в минувший уикенд. Тайная свадебная церемония проходила в Палисейдсе, штат Нью-Йорк.

Влюбленные поженились в присутствии родственников и близких друзей.

О романе Скарлетт Йоханссон и Колина Джоста стало известно в 2017-м. Обручилась пара в мае 2019 года.

Отметим, что Скарлетт Йоханссон вышла замуж уже третий раз. Она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и французским бизнесменом Романом Дауриаком, с которым актриса воспитывает дочь Роуз. Для Джоста это первый брак.

Напомним, певица Алина Гросу призналась, что развелась с мужем через полгода после свадьбы.

Как известно, Алина Гросу сыграла пышную свадьбу с несколькими платьями и банкетом в конце июня 2019-го. До этого у нее 5 лет были отношения с Александром Комковым.