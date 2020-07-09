"Просто секс": Лобода в крошечном бикини показала жаркое фото

Светлана Лобода поделилась пикантным летним фото, сделанным на южном курорте.
Светлана Лобода показала в Instagram свою невероятную фигуру в одном бикини.
"Мечты, которые стали реальностью", - пишет Лобода.
На фото Светлана Лобода стоит на цыпочках, позируя на фоне гор и моря в крошечном черном бикини, демонстрируя во всей красе стройную загорелую фигуру, длинные ноги и соблазнительные формы.
Поклонников привело в восторг фото певицы, и они забросали ее комплиментами.
"Какие ноги длинные", "Мы за Вас очень рады", "Прекрасная", "Просто секс", "Сочно!", "Красивая", "Шикарная женшина", "Ой ну прям моделька, красотка", - пишут в комментариях
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Автор: Александр Галаджий