УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Просто секс": Лобода в крошечном бикини показала жаркое фото

Певица и молодая мать Светлана Лобода порадовала поклонников горячими фото, сделанными в крошечном бикини.

9 июля 2020, 01:36
Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

Светлана Лобода поделилась пикантным летним фото, сделанным на южном курорте.

Светлана Лобода показала в Instagram свою невероятную фигуру в одном бикини.

"Мечты, которые стали реальностью", - пишет Лобода.

На фото Светлана Лобода стоит на цыпочках, позируя на фоне гор и моря в крошечном черном бикини, демонстрируя во всей красе стройную загорелую фигуру, длинные ноги и соблазнительные формы.

Поклонников привело в восторг фото певицы, и они забросали ее комплиментами.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

"Какие ноги длинные", "Мы за Вас очень рады", "Прекрасная", "Просто секс", "Сочно!", "Красивая", "Шикарная женшина", "Ой ну прям моделька, красотка", - пишут в комментариях

Ранее голая Женя Васнецова из Папиных дочек украсила обложку глянца

новости шоу бизнеса Светлана Лобода
Сейчас вы просматриваете новость «"Просто секс": Лобода в крошечном бикини показала жаркое фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:36
"Просто секс": Лобода в крошечном бикини показала жаркое фото
00:48
Какие результаты принесет очередная встреча в нормандском формате – прогноз эксперта
00:19
День единорогов и печенья: какой сегодня праздник 9 июля и приметы Видео
08 июля, среда
23:58
В МОН пояснили, как абитуриентам получить отсрочку от призыва
23:27
СБУ накинулась на Гонтареву после скандального заявления о МВФ
22:56
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 8 июля Видео
22:31
"Серьезно тормозят работу": Москва обвинила Киев в срыве подготовки обмена пленными
22:24
Бизнес на карантине: Зеленский заговорил об экспорте медицинских масок
21:50
Хищения в Укроборонпроме: суд принял резонансное решение по делу Гладковских Видео
21:47
В Укрзализныце придумали, как измерять температуру на вокзалах Киева
21:40
К нам стучатся 70-е: в моде эти фантастические платья с принтами - фото Фото
21:12
Вместо Вакарчука: в Раду зашла жена бывшего министра
21:04
Венедиктова заявила, что доказательств в деле Порошенко хватает, но мешает УПК Видео
20:57
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июля: переворот в личной жизни и озарение Видео
20:34
Отдых у воды: в МОЗ рассказали, как ведет себя коронавирус Видео
20:33
Синоптик поделилась погодной сенсацией Видео
20:13
Путин совершил колоссальную ошибку – российский политик Видео
20:04
Коронавирус делает людей безумными - ученые Видео
20:03
"Сисеньки уже не те": голая Женя Васнецова из Папиных дочек украсила обложку глянца Фото
19:58
"Блямбочки на коже": вирусолог поведала, как не подхватить бубонную чуму
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять