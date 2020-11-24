Влад Яма впервые показал фото после операции из-за травмы на Танцах

Влад Яма / Facebook

Судья шоу Танці з зірками Влад Яма показал свою руку впервые после операции, о которой сообщил в полуфинале шоу.

Хореограф и танцор Влад Яма травмировал руку во время танца с судьями в паре с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком. Он прождал более недели для того, чтобы сделать операцию в киевском Институте ортопедии. Об этом он сообщил сам, показав фото с геотегами, и рассказав о реабилитации.

"Прилетел, поймал, очнулся - гипс!...Спасибо за поддержку и тёплый ужин моим родным. И всем, кто круглосуточно пишет приятные слова!..", - поблагодарил Яма всех.

По его словам, в гипсе ему надо провести полтора месяца, п потом реабилитация - еще дольше.

"Операция прошла по плану. В институте я не впервые, так что чувствовал себя как дома. Артур Анатольевич, благодарю за Ваши золотые руки и вкусный кофе. Медперсонал - за заботу. Дальше 4-5 недель в гипсе и ещё больше - реабилитация. Пока больно. Танцевать - буду! Соглашаться на авантюры - нет. Обнял", - пишет он и показывает перемотанную руку после оперативного вмешательства.

Влад Яма после операции / Instagram