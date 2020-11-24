Влад Яма впервые показал фото после операции из-за травмы на Танцах

Хореограф и судья шоу Танці з зірками Влад Яма, который травмировал руку на прямом эфире шоу, сделал операцию, и рассказала о своем состоянии
Судья шоу Танці з зірками Влад Яма показал свою руку впервые после операции, о которой сообщил в полуфинале шоу.
Хореограф и танцор Влад Яма травмировал руку во время танца с судьями в паре с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком. Он прождал более недели для того, чтобы сделать операцию в киевском Институте ортопедии. Об этом он сообщил сам, показав фото с геотегами, и рассказав о реабилитации.
"Прилетел, поймал, очнулся - гипс!...Спасибо за поддержку и тёплый ужин моим родным. И всем, кто круглосуточно пишет приятные слова!..", - поблагодарил Яма всех.
По его словам, в гипсе ему надо провести полтора месяца, п потом реабилитация - еще дольше.
"Операция прошла по плану. В институте я не впервые, так что чувствовал себя как дома. Артур Анатольевич, благодарю за Ваши золотые руки и вкусный кофе. Медперсонал - за заботу. Дальше 4-5 недель в гипсе и ещё больше - реабилитация. Пока больно. Танцевать - буду! Соглашаться на авантюры - нет. Обнял", - пишет он и показывает перемотанную руку после оперативного вмешательства.
- Напомним, что накануне Влад Яма показал, что врачи сделали с его рукой после травмы.
- Ранее появилось видео, на котором Влад Яма описал свое состояние.
- Как известно, Влад Яма танец с Юлией Саниной готовил за ночь до четвертьфинала - он прибыл на съемочную площадку, когда все ушли, а в прямом эфире назвал эту ночь незабываемой.
- В результате танец с очень крутыми поддержками получил высокие баллы от судей, но сам Влад Яма срочно покинул шоу и отправился в больницу.