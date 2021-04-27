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"Я искала перемен": Юлия Тимочко откровенно рассказала об участии в Голосі країни

27 апреля 2021, 09:58

Финалистка 11 сезона Голосу країни Юлия Тимочко намерена поменять свою жизнь после участия в проекте.

Юлия Тимочко
Юлия Тимочко / прес-служба 1+1

Певица из Ровно, преподаватель вокала Юлия Тимочко принимала участие в шоу Голос країни 2021 в команде Тини Кароль, которая с самого начала шоу была в восторге от голоса Юлии.

Юлия Тимочко раскрыла свои планы после финала шоу в интервью Главреду.

Певица не скрывала, в котором она восторге от работы с Тиной Кароль: "Тренер, которого я выбрала - не просто запланирован мной. Я точно знаю, что она направлена мне судьбой. Действительно, у Тины Кароль большой багаж знать, опыт, практика. Я поражена, как она видит музыку - это география вокала, это ее математичнисть, сложность или легкость".

Юлия очень много вкладывала в работу во время проекта, а в последние дни почти все время посвящала репетициям. По ее словам, работа с Тиной дала очень большой кусок опыта для нее.Читайте такжеСергей Лазановский рассказал о планах на карьеру и своем главном страхе

"Для меня это не был однодневный мастер-класс. Когда мы остались вдвоем в финале, то все время был посвящен мне, и это было так круто, как будто работа мастера и ученика. Репетиции проходили очень плодотворно, ежедневно почти, и особенно перед прямыми эфирами. Мы всегда в контакте с ней - и через Сеть и вживую. Я бы сказала, что я никогда так песни не расшифровывала, так подробно их раскладывала, как это помогла мне сделать Тина. Я многое для себя нашла, несмотря на то, что я в музыке уже не один год", - объяснила Юлия.

Юлия вдохновилась примером Тины, которая даже разбирала с ней песню "Красиво", потому что там был интересный для певицы момент. После участия она бы с удовольствием записала дуэт с наставницей.

Тимочко отметила, что Голос страны стал для нее важным этапом в жизни - тем толчком, который дает людям энергию делать что-то новое и менять свою жизнь.

"Меня вдохновляет все, что вокруг меня, и то, что я могу участвовать в этом процессе, и сейчас есть определенные вещи, которые меня еще вдохновляют, которые я пока не буду называть. Но мне кажется, что это шоу сейчас является таким толчком - чтобы после Голоса не сидеть и просто не выкладывать вокал. Я искала здесь изменений, и я их нашла", - объяснила нам певица.

Кроме того, несмотря на результаты проекта, Юлия решила воплотить изменения и в карьеру тоже. Певица готовится писать авторские песни и выпускать с ними свой первый альбом.

"Изменения у меня уже состоялись. Остается только брать все свое время, здоровье и людей которых я хочу видеть в команде, и которые будут помогать мне писать альбом. Ну а сколько же можно так сидеть, загорать, и говорить, что мечты не сбываются? Для начала надо выпустить хотя бы одну песню", - считает Тимочко.

Голос країни 11 сезон финал - Юлия Тимочко и Тина Кароль - Мальви: видео

Напомним, в финале шоу Голос страны 11 Юлия прошла три этапа - с песней Свободная, которую она выполняла сама, баллады о Мальвы, которую она пела с Тиной и песней по выбору вслепую - Wonderful Life.

После третьего этапа оказалось, что Сергей Лазановський набрал больше голосов, и победил в проекте.

Посмотреть все выступления 11 сезона шоу Голос країни 2021 онлайн можно на сайте 1+1 video.

новости шоу бизнеса Голос Країни 11 сезон онлайн
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