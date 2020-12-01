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Юлия Санина высказала свои впечатления от шоу Танці з зірками

1 декабря 2020, 17:36

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина рассказала, как прошел для нее финал, и разразилась благодарностями для всех, кто ее поддержал и помог на шоу.

Юлия Санина
Юлия Санина / Instagram

Украинская певица, музыкант, и рокер Юлия Санина написала огромный пост благодарности всем, кто помогал ей сниматься на шоу Танці, и объяснила, что с ней происходило в финале.

Юлия Санина напомнила, что шла на шоу не за кубком, а финал для нее прошел не так, как для людей перед экранами. Однако девушка добилась того, чего хотела.

"Мысли и Благодарности. Чуда не произошло. Может быть потому, что мы все таки живем в реальном мире, а не в сказке. Оглядываясь назад, точно скажу, что не жалею ни о чем. Каждая минута шоу дала мне так много опыта, чувств и личностного роста, на которые у других уходят годы.Читайте такжеЮлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта Димопулос Я ведь не за кубком туда шла. Я шла туда за Собой. Да, я всегда была сильной, морально устойчивой, но теперь я стала в разы увереннее в себе, поняла, что возможности моего тела и психики безграничны, я теперь не боюсь разных эмоций и знаю, как их показать вам. Нам будет теперь еще интереснее, мои дорогие друзья. Суперфинал прошел для меня в настроении "Получить удовольствие и Запомнить". Мне это удалось!", - объяснила она.

Юлия Санина
Юлия Санина / Instagram

"Шоу результатов было, как в тумане. Мы с Димой говорили о важном для нас, потом говорила Санта, потом чужой кубок оказался в моих руках и был поставлен на пол. На следующий день: ранний подъем, сонный эфир в Сніданок з 1+1, два кубка и мое решение отправить свой на аукцион. ВЫ голосовали за меня, ВЫ болели за меня, ВАШИ цветы еженедельно стояли у меня в гримерке! Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь. Благодарю огромную команду Танці з зірками за то, что я стала "своей", за ваш труд. Сотни людей, десятки департаментов создавали для вас сказку каждое воскресенье, в такое сложное время!", - добавила Санина.Читайте такжеТанці з зірками 2020: 14 выпуск 4 сезона смотреть онлайн финал 29-11-2020

Она лично поблагодарила руководителя проекта Владимира Завадюка, партнера Дмитрия Жука, каждого из судей, телеведущих, и перечислила сотрудников, которые принимали участие в съемках.

Так как все не поместилось в тексте, она отдельно поблагодарила семью и родителей за поддержку.

"Знайте, что вы сделали эти месяцы волшебными и незабываемыми для меня. Всем kiss!", - призналась девушка.

  • Напомним, что 29 ноября в финале шоу Танці з зірками после целого тура дуелей Санта Димопулос и Макс Леонов стали чемпионами 2020 года.
  • Сразу после финала Юлия Санина и Дмитрий Жук сделали заявление по поводу результатов шоу.
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