Застукали во время секса: украинская артистка сделала признание

Яна Глущенко - Хто зверху? / Новый канал

Пикантную статистику о жизни украинских селебрити можно узнать на шоу "Хто зверху?", которое показывает Новый канал. На специальном этапе после каждого раунда есть бонусные вопросы, которые ставят всех в неудобное положение. Но обычно интересным является не процент результата, а процесс обсуждения, где звездные участники делятся своим опытом.

"Сколько процентов мужчин хоть раз были "застуканы" сторонними во время секса?" - получили вопрос Яна Глущенко, MamaRika, Даша Трегубова и Леся Никитюк.

В ходе яркого обсуждения девушки, сами того не заметив, признались в интимных деталях. Леся Никитюк, например, сказала, что она в такие неудобные ситуации не попадала. В то же время знает как минимум две такие истории от друзей. "Застукали" во время секса юмористку "Дизель Шоу" Яну Глущенко и певицу MamaRika. А вот актриса Даша Трегубова - единственная, кто скрыла этот пикантный факт.

Хто зверху - выпуск 17-12-2020 / Новый канал

В конце концов стало известно, что, по статистике, 37% мужчин хоть раз "застукали" во время секса.

А вот по женскому коллективу вопрос открытый, ведь MamaRika уточнила, что в ее случае их застукала собака.

Напомним, все новые выпуски шоу "Хто зверху?" выходят на Новом канале по четвергам в 19-00.