В Киеве от уханьской заразы скончался сотрудник Укроборонпрома

От коронавируса умер сотрудник Укроборонпрома / Фото facebook.com/doc.antonenko

В Киеве умер работник киевского предприятия, входящего в концерн Укроборонпрома, у которого ранее обнаружили коронавирус.

Как пишет пресс-служба концерна в понедельник, 6 апреля, мужчине было 72 года.

"Работник небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК Укроборонпром, который заболел коронавирусом и находился в одной из киевских больниц в тяжелом состоянии, умер. Мужчине было 72 года, он работал токарем на предприятии почти всю жизнь - с 1975 года", - информируют в пресс-службе.

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Как ранее писал Главред, по состоянию на утро, 6 марта, в Украине выявили 1319 случаев заболевания Ковид-19, от коронавирусной инфекции умерли 38 человек. Всего в Украине китайским вирусом заразятся 80% граждан, заявила доктор наук, профессор, заведующая кафедры инфекционных болезней университета Богомольца - Ольга Голубовская.

Напомним, ранее сообщалось, пандемия коронавируса пойдёт на спад, когда переболеют минимум 30%, убежден бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас. По его словам, нет смысла делать предположения о том, когда улучшится ситуация, опираясь на статистику выздоровевших и умерших от уханьской заразы под названием COVID-19.