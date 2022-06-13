Грозы, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине ожидаются грозы, град и шквалы / flickr.com/robert-hell

В Украине синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды. Уже завтра, 14 июня, в некоторых частях страны ожидаются грозы, град и сильный ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во многих областях синоптики объявили І уровень опасности - желтый.

В западных областях прогнозируют грозы. В восточных и юго-восточных областях днем ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

В этот день температура воздуха на западе будет держаться в пределах 19-23 градусов тепла, на севере и в центральной части страны - 24-27 градусов тепла, а на востоке и юге - 29-31 градус тепла.

В Украине ожидаются грозы / Укргидрометцентр

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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