По Киеву резко ударит мороз: синоптик назвал дату

Погода завтра в Киеве серьезно изменится, предупредили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве сегодня днем – в субботу, 5 декабря, ожидается не очень холодная, максимальная температура может достичь отметки в +2 градуса.
В воскресенье, 6 декабря, в столице дневная температура прогнозируется около 0 градусов, сообщили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики предупредили, что в ночь на воскресенье в столицу придут серьезные морозы – минимальная температура ожидается -7.
В ночь на субботу самая низкая температура прогнозировалась -3 градуса.
Какую погоду сулят Киеву 5 декабря:
- Днем 0…+2, без осадков.
Погода в Киеве на завтра
- Ночью -5…-7, без осадков;
- Днем -1…+1, без осадков.
- Ранее был составлен прогноз погоды на выходные для всей Украины.
- Синоптики предупредили, что холоднее всего будет в Луганской области, там температура может опуститься до -14 градусов.
Автор: Екатерина Присяжнюк