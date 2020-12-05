По Киеву резко ударит мороз: синоптик назвал дату

В Киеве резко упадет ночная температура воздуха, спрогнозировали синоптики / УНИАН

Погода в Киеве сегодня днем – в субботу, 5 декабря, ожидается не очень холодная, максимальная температура может достичь отметки в +2 градуса.

В воскресенье, 6 декабря, в столице дневная температура прогнозируется около 0 градусов, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики предупредили, что в ночь на воскресенье в столицу придут серьезные морозы – минимальная температура ожидается -7.

В ночь на субботу самая низкая температура прогнозировалась -3 градуса.

Какую погоду сулят Киеву 5 декабря:

Днем 0…+2, без осадков.

В Киеве резко упадет ночная температура воздуха, спрогнозировали синоптики / meteo.gov.ua

Погода в Киеве на завтра

Ночью -5…-7, без осадков;

Днем -1…+1, без осадков.

В Киеве резко упадет ночная температура воздуха, спрогнозировали синоптики / meteo.gov.ua