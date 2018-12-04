"Будет все – от гололеда до бурь": синоптик напугала опасностями погоды в Украине 5 декабря

4 декабря 2018, 14:47

Температура ближайшей ночью будет колебаться от +3 градусов до -4 градусов.

Киев,зима,снег,зонт
Синоптик напугала опасностями погоды / Reuters

В среду из-за метеоусловий украинцы рискуют получить головные боли, снижение работоспособности и общую слабость.

Впрочем, эксперт предупредил о проблемах не только с физическим самочувствием, людей ждут и другие неприятные сюрпризы из-за погоды.

Погода в Украине на завтра

Погода в Украине 5 декабря представит разнообразное "меню" осадков. В частности, на западе страны вероятен штормовой северо-западный ветер. Местами дождь и мокрый снег.

Читайте такжеМороз до -30 и сильные снегопады: синоптик рассказал о пике морозов в Украине"5 декабря, в среду, в Украине будет все. Мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туман, морось, магнитные бури, штормовой ветер и даже сосульки", – сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Она порекомендовала внимательнее выбирать место для парковки авто. Еще одной опасностью для водителей могут стать туманы. Кроме того, синоптик предостерегла украинцев от ходьбы под крышами или старыми деревьями.

Температура ближайшей ночью будет колебаться от +3 градусов до -4 градусов. В среду днем будет около нуля, на юге – до +5 градусов, на востоке – до -3 градусов.

Погода в Украине 5 декабря: карта

Погода в Киеве на завтра

Погода в Киеве 5 декабря обещает жителям столицы дождь и мокрый снег, а также налипание мокрого снега и, соответственно, гололед и гололедицу. Термометры покажут около нуля.

Читайте также"Украина превращается в тропики": чем опасна теплая зима 2018-2019"Оттепель обусловит образования сосулек – осторожно! Завтра актуальны: прочная обувь, водоотталкивающая одежда, платочек в кармане, шапки на лоб, привычный лично для вас набор "Корвалол-Нурофен", горячий чай, рассматривание фотографий из летних отпусков", – посоветовала Диденко.

Ранее синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань уже рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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