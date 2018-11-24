Ученые уточнили, когда Земле грозят метеоудары

В начале зимы магнитосфера нашей планеты несколько дней будет возбужденной, предупредили исследователи.
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что в декабре магнитосфера Земли три дня будет возбужденной.
Метеоудары ожидаются 1, 7 и 8 декабря (ранее прогнозировалось, что магнитосфера нашей планеты будет возбужденной только 1-го числа), говорится на сайте лаборатории.
В то же время ученые не изменили прогноз насчет магнитной бури — она грозит Земле 2 декабря.
Напомним, кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.