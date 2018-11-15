В начале декабря Земле грозит магнитная буря: названа дата

В начале декабря магнитосфера нашей планеты будет возбужденной, предупредили исследователи.
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что 2 декабря будет магнитная буря.
В начале первого месяца зимы ожидается слабая магнитная буря, говорится на сайте лаборатории.
По данным ученых, 1 декабря магнитосфера Земли будет возбужденной.
Ранее кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко сообщил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.