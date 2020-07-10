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После +32 в Киеве серьезно похолодает – синоптик

Погода в Киеве изменится на следующей неделе, спрогнозировала Диденко.

10 июля 2020, 14:55
Эксперт сообщила, что в Киеве 13 июля серьезно похолодает – Погода Киев
В Киеве 13 июля серьезно похолодает, сообщила эксперт / УНИАН

В субботу, 11 июля, в Киеве ожидается жара – максимальная температура днем может составить +32 градуса.

В воскресенье, 12 июля, температура немного снизится, в понедельник, 13 числа, серьезно похолодает, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Эксперт добавила, что в воскресенье во второй половине дня возможен дождь с грозой.

"…в субботу ожидается солнце и жара, +30…+32 градуса. В воскресенье в столице во второй половине дня вероятен дождь с грозой, +28…+29 градусов. В понедельник в Киеве существенно похолодает", – поделилась Диденко.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что 12 июля в Киеве не ожидаются осадки, а максимальная температура днем составит +30 градусов.

По данным Гидрометцентра, 13 числа в столице днем и ночью будет дождь, ожидается гроза, а максимальная дневная температура составит +24 градуса.

Погода в Киеве 12 июля – прогноз от Укргидрометцентра:

  • Ночью +16…+18, без осадков;
  • Днем +28…+30, без осадков.
Эксперт сообщила, что в Киеве 13 июля серьезно похолодает – Погода Киев
В Киеве 13 июля серьезно похолодает, сообщила эксперт / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 13 июля от Укргидрометцентра:

  • Ночью +13…+15, дождь;
  • Днем +22…+24, дождь.

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Эксперт сообщила, что в Киеве 13 июля серьезно похолодает – Погода Киев
В Киеве 13 июля серьезно похолодает, сообщила эксперт / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, 12 июля будет отмечаться Петра и Павла 2020. Наталья Диденко предупреждала, что в этот день на западе Украины ожидаются сильные грозовые дожди, и температура воздуха снизится до +14…+20 градусов.

Погода в Украине прогноз погоды Наталья Диденко Укргидрометцентр
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