После +32 в Киеве серьезно похолодает – синоптик

В Киеве 13 июля серьезно похолодает, сообщила эксперт / УНИАН

В субботу, 11 июля, в Киеве ожидается жара – максимальная температура днем может составить +32 градуса.

В воскресенье, 12 июля, температура немного снизится, в понедельник, 13 числа, серьезно похолодает, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Эксперт добавила, что в воскресенье во второй половине дня возможен дождь с грозой.

"…в субботу ожидается солнце и жара, +30…+32 градуса. В воскресенье в столице во второй половине дня вероятен дождь с грозой, +28…+29 градусов. В понедельник в Киеве существенно похолодает", – поделилась Диденко.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что 12 июля в Киеве не ожидаются осадки, а максимальная температура днем составит +30 градусов.

По данным Гидрометцентра, 13 числа в столице днем и ночью будет дождь, ожидается гроза, а максимальная дневная температура составит +24 градуса.

Погода в Киеве 12 июля – прогноз от Укргидрометцентра:

Ночью +16…+18, без осадков;

Днем +28…+30, без осадков.

В Киеве 13 июля серьезно похолодает, сообщила эксперт / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 13 июля от Укргидрометцентра:

Ночью +13…+15, дождь;

Днем +22…+24, дождь.

Читайте такжеПогода в Украине в июле 2020: названы "мокрые" дни

В Киеве 13 июля серьезно похолодает, сообщила эксперт / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, 12 июля будет отмечаться Петра и Павла 2020. Наталья Диденко предупреждала, что в этот день на западе Украины ожидаются сильные грозовые дожди, и температура воздуха снизится до +14…+20 градусов.