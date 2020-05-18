Погода летом в Украине: климатолог назвала главную особенность

Прогноз погоды для Украины на лето изменчивый.
Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что погода летом в Украине, как и весной, будет неустойчивая.
На протяжении всего лета будут чередоваться прохладный и теплый периоды, рассказала климатолог Апострофу.
По словам собеседницы, летом не ожидаются особые погодные аномалии.
"…температуры сейчас неустойчивы: неделя прохладная, неделя теплая. Так будет и все лето. Сейчас на больших высотах очень активна атмосферная циркуляция, чего раньше не наблюдалось, вот она и определяет погоду", – поделилась эксперт.
Синоптики спрогнозировали, что в первые дни июня температура воздуха на большей части территории Украины превысит отметку в +26 градусов, а уже 3-4 числа существенно снизится.
Читайте также"Фронт подбросит дождей": синоптик назвала "мокрые" регионы УкраиныПрактически на протяжении всей первой декады июня погода в Украине прогнозируется прохладная.
Ранее синоптик Харьковского гидрометцентра, кандидат географических наук Игорь Кибальчич говорил, что летом 2020 года в Украине температура воздуха вряд ли составит +40 градусов. Эксперт полагает, что в нашей стране не стоит ожидать экстремальной погоды.