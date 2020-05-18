Погода летом в Украине: климатолог назвала главную особенность

Летом в Украине будет неустойчивая погода, поделилась климатолог / Reuters

Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что погода летом в Украине, как и весной, будет неустойчивая.

На протяжении всего лета будут чередоваться прохладный и теплый периоды, рассказала климатолог Апострофу.

По словам собеседницы, летом не ожидаются особые погодные аномалии.

"…температуры сейчас неустойчивы: неделя прохладная, неделя теплая. Так будет и все лето. Сейчас на больших высотах очень активна атмосферная циркуляция, чего раньше не наблюдалось, вот она и определяет погоду", – поделилась эксперт.

Синоптики спрогнозировали, что в первые дни июня температура воздуха на большей части территории Украины превысит отметку в +26 градусов, а уже 3-4 числа существенно снизится.

Читайте также"Фронт подбросит дождей": синоптик назвала "мокрые" регионы УкраиныПрактически на протяжении всей первой декады июня погода в Украине прогнозируется прохладная.

Ранее синоптик Харьковского гидрометцентра, кандидат географических наук Игорь Кибальчич говорил, что летом 2020 года в Украине температура воздуха вряд ли составит +40 градусов. Эксперт полагает, что в нашей стране не стоит ожидать экстремальной погоды.