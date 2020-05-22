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Украину накроет холод с севера: синоптик дал неожиданный прогноз до конца мая

22 мая 2020, 11:42

Средняя температура к концу мая будет около 15 градусов тепла.

весна, дождь
Средняя температура к концу мая будет около 15 градусов тепла / fotokto.ru

В Украине во второй половине мая погода будет характеризоваться дождями и повышением температуры на 3-5 градусов.

По информации заведующего отделением Гидрометцентра Владислава Билыка, до конца последнего месяца весны погода существенно не изменится.

"Единственное в конце мая будет потеплее чуть-чуть на 3-5 градусов, будет переменная облачность и временами с дождями", - сказал он в комментарии Украинским новостям.

Он добавил, что средняя температура к концу мая будет около 15 градусов тепла с колебаниями в 5 градусов тепла днем, в частности, в какие-то дни в основном на юге Украины температура будет достигать 20-22 градусов тепла, также стоит ожидать похолоданий ночью на севере и западе Украины.

В то же время до 24 мая будет понижение температуры на 3-5 градусов из-за холодного воздуха.

Читайте такжеОт гроз до шквалов с градом: синоптик предупредила об аномальной погоде в июнеКак уточнили в Украинском гидрометцентре, в ближайшие сутки погоду Украины будет определять холодный воздух с севера Европы.

Температура днем 9-14 градусов тепла, на Закарпатье и юге страны до +17 градусов.

В Киеве утром и днем небольшой дождь, температура +10 +12 градусов.

В субботу, 23 мая, ночью без осадков, днём в Украине, кроме западных областей, местами небольшой дождь.

Температура воздуха ночью 1-6 градуса тепла, в большинстве областей на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе местами заморозки 0 -3 градуса, на побережье морей 4-9 градусов тепла, днём +10 +15 градусов.

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем 11-13 градусов.

Прогноз погоды на 23 мая / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что в Украине вторая половина мая не сулит существенного потепления, возможны заморозки.

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