Синоптик дала "адский" прогноз погоды на неделю

Погода в Украине будет жаркой / 1zoom.ru

Погода в Украине - после продолжительного сезона дождей в нашу страну резко ворвалась жара.

По словам народного синоптика Натальи Диденко в соцсети, в Украине днем ожидается + 27 + 32 градуса, в середине недели на Востоке, в Центре и на Юге местами + 32 + 35 градусов, однако в западной части будет свежая воздушная масса, + 23 + 28 градусов.

Такая относительная свежесть – из-за периодических дождей с грозами, которые будет предопределять атмосферный фронт.

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Но в большинстве областей будет преобладать сухая ясная погода.

Западная влажность может время от времени докатывать волны, как сегодня в Одесской области, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

Однако все же в Украине преобладающей будет сухая и жаркая воздушная масса. Ветер с юго-востока, умеренный.

В Киеве завтра, 9 июня, будет сухо и жарко, около 30 градусов. Вечером вероятность локального грозового дождя.

"В дальнейшем в столице удержится такая же горячая погода. Вся неделя обещает быть сухой, ближайшие дожди, кроме завтрашнего позневечернего, ожидаются 14-15 июня", - отметила Диденко.

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать украинцам от погоды в июне 2020. По его словам, июнь начнется и завершится дождями – осадки ожидаются в конце каждой недели.