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Синоптик рассказала, чего ждать завтра от погоды в Украине

Прогноз погоды обещает жару до +33 градусов.

20 июня 2020, 11:28
Киев,дождь
Погода в Киеве завтра будет дождливой / УНИАН

В воскресенье, 21 июня, начинается астрономическое лето. Погода в Украине будет дождливой, но теплой.

Прогноз погоды на завтра сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, кратковременные периодические дожди пройдут практически повсеместно.

"Меньше шансов у дождей будет на Востоке Украины, но вечером в Харьковской области и в Приазовье может что-то происходить локальное", - прогнозирует синоптик.

Температура воздуха в Украине в воскресенье будет без особых изменений: днем ​​столбики термометров поднимутся до + 26… + 30 градусов, на Западе - до +24... +27 градусов, в восточных областях и в Днепропетровской - до +33 градусов.

Погода в Киеве завтра будет дождливой. Ожидаются грозы. Днем воздух прогреется до +30 градусов.

/ t.me/PohodaNatalka
t.me/PohodaNatalka

Как сообщал Главред, ранее заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова дала прогноз, что погода летом 2020 года будет похожа на летний сезон 2001-го. Синоптик прогнозирует, что лето 2020 будет характеризоваться резкими сменами погоды, также ожидаются грозы, штормовые ветра, шквалы.

В свою очередь, климатолог Вера Балабух также дала прогноз погоды на лето 2020 в Украине. По ее словам, нас ждет нестабильная погода - жара с засухой будет чередоваться с ливнями, шквалами и градом.

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