Синоптик предупредила о заморозках в Украине: каким областям грозят

Ряду областей Украины ближайшей ночью грозят заморозки / УНИАН

В ночь на среду, 13 мая, погода в Украине может быть неблагоприятной в западных, северных и во многих центральных областях – этим регионам грозят заморозки.

Ночью в Киеве будет очень холодно, на окраинах возможны заморозки, предупредила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Эксперт добавила, что завтра с территории нашей страны уйдет холодный атмосферный фронт, а его место займет антициклон, который прогонит осадки и подсушит воздух.

"…Завтра днем температура воздуха в Украине составит + 12...+ 17 градусов", – спрогнозировала Диденко.

Погода на завтра – прогноз для Киева от Диденко:

Ночью +2…+5 градусов, а днем до +15, без осадков и солнечно.

В Украинском гидрометцентре предупредили, что ближайшей ночью в некоторых областях нашей страны ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра – каким областям грозят заморозки:

В западных регионах прогнозируются заморозки в воздухе 0-3 градуса;

В центральных и северных регионах ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов.

Погода в Киеве завтра – прогноз от Укргидрометцентра:

Ночью +2…+4, днем +14…+16, без осадков.

Ряду областей Украины ближайшей ночью грозят заморозки / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее Наталья Диденко прогнозировала, что в Украине 12 мая погода значительно изменится из-за холодного атмосферного фронта. Синоптик предупредила, что фронт принесет в нашу страну осадки, в частности, возможен мокрый снег.