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Болотный период: когда закончится жара в Украине – синоптик

28 июля 2020, 12:36

Погода в Украине завтра будет определяться атмосферным фронтом северного циклона Dana.

Синоптик поведал, когда закончится жара в Украине - Погода в июле 2020
Синоптик поведал, когда закончится жара в Украине - Погода в июле 2020 / УНИАН

Погода в Украине сегодня вошла в свой болотный период, шутит синоптик Наталья Диденко. Жара пока остается – но похолодание до дневных +22 градусов уже на подходе.

Погода в Украине завтра, 29 июля, будет определяться атмосферным фронтом северного циклона Dana. Он принесет грозовые дожди на запад Украины, а также в Житомирскую, Винницкую и частично Киевскую области. При этом термометры на западе покажут +26-30 градусов.

На остальной территории сухо и жарко – до +35 градусов.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на август 2020 – когда прижмет и что делатьПогода в Киеве завтра, 29 июля, будет с жарой и грозами. Впрочем, осадки ожидаются ближе к вечеру. Днем градусники покажут до +33 градусов.

Жара отступит в четверг: столбики термометров опустятся до +26-27 градусов. А, начиная с пятницы и все выходные, Киев окутает прохлада: здесь прогнозируется +22-24 градуса.

Погода в Украине в августе 2020

Начало августа 2020 в Украине, по прогнозу Диденко, будет прохладным.

Ранее синоптик рассказал, какой будет погода в августе 2020. Средняя месячная температура воздуха составит +19-24 градуса, говорит прогноз погоды. В ряде регионов ожидаются заморозки на поверхности почвы.

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