Синоптик предупредил о погодной неприятности на День Независимости: каким областям грозит

В праздничный день в Украине ожидается до +31 градуса.
В Украинском гидрометцентре погода на завтра в Украине – на воскресенье, 23 августа, спрогнозирована "неадская" – максимальная температура воздуха днем ожидается +29 градусов.
На западе нашей страны – в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – будут дожди, говорится на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в понедельник, 24 августа – в День Независимости Украины, часть государства могут накрыть грозы, а максимальная дневная температура ожидается +31.
Погода в Киеве 23 и 24 августа не прогнозируется жаркая – в воскресенье днем ожидается до +28 и без осадков, а в понедельник – до +25 и дождь.
В каких областях в понедельник возможны грозы:
- В Киевской;
- В Черниговской;
- В Житомирской;
- В Ровенской;
- В Волынской;
- Во Львовской;
- В Тернопольской;
- В Хмельницкой;
- В Винницкой;
- В Закарпатской;
- В Ивано-Франковской;
- В Черновицкой.
Ранее кандидат географических наук, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко составила прогноз погоды для Украины на осень. Эксперт говорила, что лето в нашей стране продлится до конца сентября.