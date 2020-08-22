Синоптик предупредил о погодной неприятности на День Независимости: каким областям грозит

На части территории Украины в День Независимости спрогнозированы грозы / УНИАН

В Украинском гидрометцентре погода на завтра в Украине – на воскресенье, 23 августа, спрогнозирована "неадская" – максимальная температура воздуха днем ожидается +29 градусов.

На западе нашей страны – в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – будут дожди, говорится на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в понедельник, 24 августа – в День Независимости Украины, часть государства могут накрыть грозы, а максимальная дневная температура ожидается +31.

Погода в Киеве 23 и 24 августа не прогнозируется жаркая – в воскресенье днем ожидается до +28 и без осадков, а в понедельник – до +25 и дождь.

В каких областях в понедельник возможны грозы:

В Киевской;

В Черниговской;

В Житомирской;

В Ровенской;

В Волынской;

Во Львовской;

В Тернопольской;

В Хмельницкой;

В Винницкой;

В Закарпатской;

В Ивано-Франковской;

В Черновицкой.

На части территории Украины в День Независимости спрогнозированы грозы / Скриншот с meteo.gov.ua

На части территории Украины в День Независимости спрогнозированы грозы / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее кандидат географических наук, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко составила прогноз погоды для Украины на осень. Эксперт говорила, что лето в нашей стране продлится до конца сентября.