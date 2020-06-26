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Грозы и +32º: синоптик дала прогноз погоды на праздничные выходные

Погода в Украине на День Конституции 2020 будет переменчивой.

26 июня 2020, 18:45
Синоптик рассказала, какая будет погода в Украине на День Конституции
Синоптик рассказала, какая будет погода в Украине на День Конституции / УНИАН

Погода в Украине на праздничные выходные дни на День Конституции 2020 будет то дождливой, то жаркой.

В Карпатах 27-28 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Будет очень тепло – от +23 градусов до +28 градусов.

В целом, погода в Украине 27 июня 2020 будет преимущественно сухой и солнечной. Дожди с грозами ожидаются разве что в Сумской и Полтавской областях.

Погода в Украине 28 июня 2020 будет более мокрой: дожди, грозы, местами ливни, шквал и град прогнозируются в западных, северных и местами в центральных областях Украины. Термометры покажут +26-32 градуса.

Погода в Киеве завтра, 27 июня 2020, будет солнечной и жаркой – до +28-30 градусов.

Погода в Киеве на День Конституции будет с дождями и грозами. Температура воздуха будет колебаться от +30 градусов до +25 градусов. Ожидаются скачки давления и нашествие комаров.

Ранее Укргидрометцентр дал прогноз, какой будет погода в июле 2020. Средняя температура в июле 2020 в Украине будет выше средних многолетних значений.

Напомним, синоптик предупредил об аномальной погоде в Украине. За последние 10-15 лет температура воздуха на территории Украины выросла на 1-2 градуса.

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