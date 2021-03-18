Синоптики рассказали, какой ждать погоды украинцам на выходных

В Украину придет мокрый снег с дождем и морозы.
Погода в Украине в ближайшие три дня ожидается неблагоприятная в большинстве областей страны. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, усиление ветра до штормовых значений и местами ожидается понижение температуры в ночные часы до морозов.
Как прогнозируют синоптики Украинского гидрометцентра, сухо будет только в Сумской области и Крыму.
В пятницу, 19 марта, на востоке страны в ночные часы будет идти мокрый снег, днем снег и мокрый снег с дождем. Ветер со штормовыми порывами. Ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов, днем ожидается от +3 до +5 градусов.
В южных областях синоптики прогнозируют ночью мокрый снег, который днем перейдет в дождь. Температура ночью составит от 0 до +3 градусов, днем от +3 +5 градусов в Одессе до +8 градусов в Херсоне.
На севере страны ночью будет идти мокрый снег, днем ожидается мокрый снег и снег с дождем, сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью температура опуститься до -2 градусов, днем прогреется до +3 +5 градусов.
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В западной части страны без существенных осадков будет только в Луцке и Ровно. Ночью в регионе температура упадет до -2 -6 градусов, днем ожидается от 0 до +4 градусов, местами до +5 градусов.
В центральных областях будет идти снег и мокрый снег, ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от -1 до +2 градусов, днем от +2 до +5 градусов.
В Киеве 19 марта синоптики прогнозируют мокрый снег ночью и снег с дождем днем. Ветер северо-западный, со штормовыми порывами. Ночью в столице от -1 до +1 градуса, днем от +3 до +5 градусов.
В субботу, 20 марта осадки ожидаются по всей территории страны, кроме южных областей. На западе будет идти снег, а температура воздуха составит от 2 до 5 днем и до — 5 ночью.
В центральных областях и на севере в этот день также ожидается немного снега, а столбик термометра поднимется до 5 днем и опустится до -1 ночью.
В воскресенье, 21 марта, в центре и на севере Украины будет наблюдаться незначительная облачность, а температура воздуха днем составит от 3 до 5 тепла, а ночью столбик опустится до -3.
На западе также будет от 3 до 5, а иногда даже до 8.
На юге синоптики прогнозируют до 8 днем и до -2 ночью, в восточных областях погода будет такой же.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее синоптик уточнил, когда наступит тепло. До конца марта украинцев ждет еще одна волна похолодания. Синоптик предупредил о дождях, снеге, сильном ветре и сложной ситуации на дорогах.
- Синоптик дал детальный прогноз на неделю: Киев снова засыпет снегом. С 15 по 21 марта в столице Украины ожидаются лишь несколько ясных, но холодных дней.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.