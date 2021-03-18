Синоптики рассказали, какой ждать погоды украинцам на выходных

Погода в Украине на выходные / pixabay

Погода в Украине в ближайшие три дня ожидается неблагоприятная в большинстве областей страны. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, усиление ветра до штормовых значений и местами ожидается понижение температуры в ночные часы до морозов.

Как прогнозируют синоптики Украинского гидрометцентра, сухо будет только в Сумской области и Крыму.

В пятницу, 19 марта, на востоке страны в ночные часы будет идти мокрый снег, днем снег и мокрый снег с дождем. Ветер со штормовыми порывами. Ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов, днем ожидается от +3 до +5 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют ночью мокрый снег, который днем перейдет в дождь. Температура ночью составит от 0 до +3 градусов, днем от +3 +5 градусов в Одессе до +8 градусов в Херсоне.

На севере страны ночью будет идти мокрый снег, днем ожидается мокрый снег и снег с дождем, сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью температура опуститься до -2 градусов, днем прогреется до +3 +5 градусов.

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В западной части страны без существенных осадков будет только в Луцке и Ровно. Ночью в регионе температура упадет до -2 -6 градусов, днем ожидается от 0 до +4 градусов, местами до +5 градусов.

В центральных областях будет идти снег и мокрый снег, ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от -1 до +2 градусов, днем от +2 до +5 градусов.

В Киеве 19 марта синоптики прогнозируют мокрый снег ночью и снег с дождем днем. Ветер северо-западный, со штормовыми порывами. Ночью в столице от -1 до +1 градуса, днем от +3 до +5 градусов.

В субботу, 20 марта осадки ожидаются по всей территории страны, кроме южных областей. На западе будет идти снег, а температура воздуха составит от 2 до 5 днем ​​и до — 5 ночью.

В центральных областях и на севере в этот день также ожидается немного снега, а столбик термометра поднимется до 5 днем ​​и опустится до -1 ночью.

В воскресенье, 21 марта, в центре и на севере Украины будет наблюдаться незначительная облачность, а температура воздуха днем ​​составит от 3 до 5 тепла, а ночью столбик опустится до -3.

На западе также будет от 3 до 5, а иногда даже до 8.

На юге синоптики прогнозируют до 8 днем ​​и до -2 ночью, в восточных областях погода будет такой же.

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