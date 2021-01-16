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Украина "задубнет" до -30 градусов: где разгуляются трескучие морозы

16 января 2021, 16:23
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Украину не отпускают сильные морозы, предупредила Наталья Диденко.

мороз, снег, зима, градусник
В Украину придут экстремальные морозы / dpchas.com.ua

В воскресенье, 17 января, в Украине ожидаются сильные морозы, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в Facebook, ближайшей ночью температура воздуха составит -17 -23 градуса.

"На Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине -22 -28 градусов, возможно, местами до -28 -30 градусов", - предупредила синоптик.

По ее прогнозу, днем 17 января в большинстве областей Украины ожидается -10 -17 градусов. В западных областях (кроме Волыни и Ровенщины) и в южной части ночью -9 -15 градусов, днем ​​3 -10 градусов. На дорогах гололедица.

Синоптик уточнила, что в Киеве в воскресенье - без существенных осадков. Скользко. Ночью -15 -18 градусов, при прояснении до -20 градусов, днем ​​-13 -15 градусов.

"Морозы в Украине продлятся до Ивана, до 20-го января. 21 января придет к нам другая воздушная масса, явно теплее, поэтому метеозависимым людям - приготовиться, потому что скачок будет значительным: от -20 градусов ночью до 1 + 3 градусов днем", - добавила Диденко.

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине с ночными морозами продержится до середины следующей недели. А уже с 21 января ожидается существенное потепление.

В Укргидрометцентре в ближайшие дни в Украине прогнозируют сильные морозы. В частности, 17 января на севере страны ночью температура опустится до -24 градусов. Кроме того, в ближайшие дни по всей стране ожидаются ночные морозы ниже 20 градусов.

Прогноз погоды на 17 января / meteo.gov.ua

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Резкое похолодание в Украине:

  • По прогнозу синоптиков, в Украине ожидаются интенсивные осадки, а температура в ближайшие дни будет понижаться.
  • Погода в Украине резко испортится уже на этой неделе. Температура воздуха резко снизится.
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