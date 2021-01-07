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В Украину нагрянет сильный мороз: синоптики дали детальный прогноз

7 января 2021, 18:33
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Синоптики дали прогноз погоды в Украине на три месяца.

Зима в Украине будет не сильно морозной / pixabay

Погода в Украине этой зимой не будет слишком снежной. Синоптики отмечают, что периоды похолодания будут и весна придет поздно, но в целом зима будет аномально теплой и с дождями.

По словам народных синоптиков Владимира Деркача и Леонида Горбаня, украинцев ожидает аномальное тепло и резкие перепады до морозов. ​

Деркач прогнозирует в январе два периода похолодания, но второй месяц зимы будет довольно теплым.

"Будет два периода похолодания в январе, согласно моему прогнозу. Первый и небольшой ожидаем уже в конце первой декады месяца. В середине второй – также будет короткое похолодание. Но не ждем сильных морозов", - рассказал синоптик.

В ближайшее время снег возможен только на востоке страны и немного припорошит в Карпатах.

Февраль станет по прогнозу Деркача, еще теплее, чем январь. А вот весна придет поздно – в марте будет холодно, а начало апреля станет дождливым.

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Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что февраль начнется со снежной и морозной погоды, потом будут чередоваться оттепель и небольшие морозы, а конец зимы будет теплым, но мокрым – с дождями и снегопадами.

Март принесет в Украину снег, дожди и морозы, небольшое потепление будет во второй декаде марта, но потом снова похолодает и будут идти дожди с мокрым снегом.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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