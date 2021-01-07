В Украину нагрянет сильный мороз: синоптики дали детальный прогноз

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на три месяца.
Погода в Украине этой зимой не будет слишком снежной. Синоптики отмечают, что периоды похолодания будут и весна придет поздно, но в целом зима будет аномально теплой и с дождями.
По словам народных синоптиков Владимира Деркача и Леонида Горбаня, украинцев ожидает аномальное тепло и резкие перепады до морозов.
Деркач прогнозирует в январе два периода похолодания, но второй месяц зимы будет довольно теплым.
"Будет два периода похолодания в январе, согласно моему прогнозу. Первый и небольшой ожидаем уже в конце первой декады месяца. В середине второй – также будет короткое похолодание. Но не ждем сильных морозов", - рассказал синоптик.
В ближайшее время снег возможен только на востоке страны и немного припорошит в Карпатах.
Февраль станет по прогнозу Деркача, еще теплее, чем январь. А вот весна придет поздно – в марте будет холодно, а начало апреля станет дождливым.
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Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что февраль начнется со снежной и морозной погоды, потом будут чередоваться оттепель и небольшие морозы, а конец зимы будет теплым, но мокрым – с дождями и снегопадами.
Март принесет в Украину снег, дожди и морозы, небольшое потепление будет во второй декаде марта, но потом снова похолодает и будут идти дожди с мокрым снегом.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики дали подробный прогноз погоды на январь. В январе 2021 года в Украине средняя месячная температура ожидается в пределах 0-4 градусов мороза.
- Эксперт спрогнозировал Украине снежный и морозный период. Зимой 2021 ожидаются погодные качели.
- Синоптик сказал, когда в Украину придут свирепые морозы. Ждать осталось недолго.
- Народный синоптик рассказал, какой будет погода весной в Украине.