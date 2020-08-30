Жара на исходе: украинцев предупредили о резком похолодании

В Украине прогнозируют снижение температуры / УНИАН

В Украине в сентябре стоит ожидать снижения температуры до +17 +19 градусов, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Как подчеркнул он в комментарии Оbozrevatel, теплая летняя погода до +27 градусов будет только до 4 сентября.

"Затем с 9 по 13 сентября - небольшое повышение, до +20...+21 градусов, а потом температура вновь опускается до уровня +18...+19 градусов. И практически до конца месяца на этой отметке она и держится", - прогнозирует синоптик.

Кроме того, по его данным, с 3 сентября в центральных областях Украины стоит ожидать затяжных дождей практически до конца месяца.

Горбань добавил, что с 14 сентября температура понизится до +17...+18 градусов, а с 23 числа стоит ожидать нового снижения температуры до +8...+11 градусов.

Ранее заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк подчеркнул, что в Украине все отчетливее проявляются изменения климата, поэтому следует ожидать засуху и разрушительных наводнений.