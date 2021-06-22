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Ждем жару под 40°: синоптик дал прогноз погоды на ближайшие дни в Украине

22 июня 2021, 11:48
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Неделя в Украине выдалась жаркой. Дожди чаще всего будут баловать своим присутствием южные регионы.

синоптик дал прогноз погоды на ближайшие дни в Украине
Синоптик дал прогноз погоды на ближайшие дни в Украине / Фото pixaby

Погода в Украине 23 июня 2021 будет жаркой и сухой. Аналогичная синоптическая картина сохранится и 24 июня. Кратковременные дожди в дневное время возможны лишь на юге и в центре, в четверг осадками может зацепить еще и запад страны.

Термометры днем покажут 31-36 градусов жары, а ночью температура опустится до 17-22 градусов тепла.

Погода в Украине 25 июня 2021 будет не менее жаркой. Дожди возможны лишь на западе и на юге страны. Температурные показатели сохранятся на уровне среды-четверга (могут опуститься разве что на градус).

Читайте такжеКак ухаживать за орхидеей Фаленопсис, чтобы она цвела долго26 июня кратковременные грозы пройдут уже повсеместно. Температура немного спадет: до 16-22 градусов ночью, на крайнем юге и в большинстве западных областей – до 23-29 градусов днем. На остальной территории градусники по-прежнему покажут 30-36 градусов.

Погода в Киеве 23-24 июня будет то облачной, то солнечной. Осадки доберутся до столицы лишь днем 26 июня. Температура все эти дни будет держаться на уровне 17-22 градуса ночью и 31-36 градусов жары днем. Небольшое похолодание возможно не раньше субботы.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что ослабление жары в Киеве ожидается 27 июня: температура опустится до 25-27 градусов.

Погода в Украине: новости

Ранее синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание. Жара в Украине будет всю неделю, а позже стоит ждать значительного похолодания.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

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