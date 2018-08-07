Врачи объяснили, что лучше пить в жару

В жару неплохо выпить огуречного лимонада.

Летом лучше пить воду и квас.

В частности, квас богат на витамины группы В, которые «испаряются» из человеческого организма при жаре. Аналогично богато этими витаминами и пиво – но тут важно знать меру, предупреждает диетолог Александр Кущ.

Лучший напиток в жару – родниковая вода, в идеале – талая. Однако в городе такую практически не найти, так что нужно ставить качественные фильтры.

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Врачи напоминают: ежедневная норма жидкости – 30 мл на 1 кг «идеального» веса человека, а в жару можно пить даже больше.

Что пить в жару, чтобы не потеть

Повышенной потливости способствуют распитие вина, сладкие газированные напитки и кофе, а из еды – острая и горячая пища. В жаре всего этого стоит избегать.

Ранее специалист-нарколог Евгений Брюн заявил, что в жару хорошо утоляет жажду разбавленное пополам водой белое вино, которое при умеренном употреблении не нанесет вреда здоровью.