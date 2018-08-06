Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток

В жару хорошо утоляет жажду разбавленное пополам водой белое вино, которое при умеренном употреблении не нанесет вреда здоровью.

По словам специалиста-нарколога Евгения Брюна, разбавленное вино не дает ощутимо захмелеть и хорошо утоляет жажду, сообщает Ukrhealth.

Специалист пояснил, что белое вино в жару переносится легче, чем красное, поскольку делается из чистого сока, в нем меньше сахара, танинов и других веществ, которые "загружают" печень: «Красное вино "тяжелее из-за красителей, шкурки, от косточек винограда, флавоноидов».

В свою очередь кардиолог Евгений Осипов предупредил, что в жаркую погоду следует воздерживаться от любого спиртного, а если и выпивать, то не более 50 граммов вина в сутки.

Отмечается, что в белом вине содержатся витамины РР, С и группы В, в нем много антиоксидантов, эфирных масел, органических кислот, микроэлементов. Белое вино обладает мощным бактерицидным свойством, те же греки пили его при отравлении, чтобы подавить и быстро вывести токсины.

Кроме того, белое вино имеет свойство расширять сосуды и положительно влиять на работу сердца, снижать высокий уровень холестерина в крови. Считается, что, регулярно принимая по 50 мл вина перед ужином, можно наполовину снизить риск развития инфаркта и инсульта.

Напомним, ранее ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя.