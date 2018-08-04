Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя

Полностью отказываться от алкоголя не стоит, выяснили ученые.

Полностью отказываться от алкоголя вредно.

К такому выводу пришла международная группа ученых из Великобритании и Франции, проведя соответствующее исследование. В их эксперименте поучаствовало более 9 тысяч человек от 35 до 55 лет, пишет EurekAlert!

В результате выяснилось, что люди, которые полностью отказались от алкоголя, позднее (в среднем, в 76 лет) начали страдать от деменции – нарушениями интеллекта, памяти, внимания, восприятия и речи. За 23 года наблюдения такой симптом диагностировали почти у 400 участников.

Читайте также"Эликсир стройности": ученые рассказали, как алкоголь помогает похудетьПри этом не уточняется, как именно полный отказ от алкоголя связан с деменцией.

В то же время стоит учесть, что и чрезмерное распитие алкоголя ведет к этому же заболеванию. Нормой является 1-14 единиц алкоголя в неделю. Такая доза помогает защитить мозг. Если же потреблять больше, что с каждыми 7 единицами сверх «нормы» вероятность развития деменции увеличивалась на 17%.

При этом не стоит забывать и о заболеваниях печени, а также раке – их также может спровоцировать чрезмерное распитие спиртных напитков.

Напомним, 5% украинцев приносят радость учеба и алкоголь. Соответствующие результаты были получены после опроса, проведенного среди населения Украины социологической группой "Рейтинг".