Названы самые лицемерные знаки Зодиака

Астрологи определили, что некоторым знакам Зодиака свойственно лицемерие и неискренность больше, чем другим. Они умело манипулируют людьми, ведь окружающим очень трудно узнать, какими они являются на самом деле.

Самым двуличным знаком эксперты назвали Близнецы. Название знака зодиака говорит само за себя. В одном человеке борются две личности. Им свойственно непостоянство, неопределенность во всем. Вы никогда не узнаете, что чувствует Близнец и его истинную натуру. Они часто меняют маски. Такое поведение связано с тем, что они зачастую сами не знаю чего хотят.

Читайте такжеСтали известны самые рисковые знаки ЗодиакаНа втором месте оказались Весы. У них такая же проблема, как и у Близнецов - неопределенность. Они все время примеряют новые роли, взвешивают всё и не могут определиться с выбором. Мотивом лжи для Весов является нежелание ссориться, конфликтовать, решать сложные задачи сложными путями. Им проще обмануть, улизнуть и сохранить чувство внутреннего комфорта избежав открытой конфронтации.

И замыкает тройку самых лицемерных знаков Скорпион. Это довольно скрытный знак, в душе которого происходят очень сложные процессы, которые понятны и доступны далеко не всем. Поэтому Скорпионы часто не понятны и загадочны для окружающих. Вся эта загадочность трактуется окружающими как двуличность, непонятность и порой лицемерие.