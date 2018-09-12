Ученые нашли простой способ отсрочить старость

Оптимистичное отношение человека к возрасту помогает отсрочить старость, выяснили ученые / Replyua.net

В столице Ирландии Дублине ученые Тринити-колледжа провели исследование и выяснили, что оптимистичное отношение человека к возрасту помогает отсрочить наступление старости.

Хорошее настроение способствует предотвращению целого ряда болезней, присущих людям пожилого возраста, пишет "МедикФорум" со ссылкой на исследователей.

По его данным, ученые следили за участниками эксперимента, в частности, уделяли внимание эмоциональному состоянию, состоянию здоровья и принимаемым людьми лекарствам.

Исследователи пришли к выводу, что негативное отношение к возрастным изменениям в себе может ускорять старение, при отрицательном настрое органы отказываются работать в полную силу, а заболевания развиваются быстрее.

Ранее в Великобритании ученые Бристольского университета выяснили, что самым лучшим средством от старения организма человека — "эликсиром молодости" — является физическая активность.