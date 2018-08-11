Ученые нашли “эликсир молодости”

Физическая активность является “эликсиром молодости”, выяснили ученые / Фото: estet-portal.com

В Великобритании ученые Бристольского университета провели исследование и выяснили, что самым лучшим средством от старения организма человека — “эликсиром молодости” — является физическая активность.

В исследовании приняли участие 1 тысяча 600 человек в возрасте от 60 до 64 лет, людям выдали датчики сердечного ритма для того, чтобы собрать и проанализировать уровень их физической активности, сообщает Science Alert.

По его данным, полученные сведения сравнили с рядом важнейших показателей здоровья человека, в частности, с наличием сердечных заболеваний и уровнем холестерина в крови.

“У добровольцев с высоким уровнем физической активности мы наблюдали низкое содержание биомаркеров, связанных с сердечно-сосудистыми нарушениями. При этом не имело решающего значения, тренировались люди для наращивания мышечной массы или выполняли аэробные упражнения, включая ходьбу, бег, плавание и езду на велосипеде”, — отметили ученые.

Ранее ученые из американского Университета Маршалла выяснили, что применение специфического фермента — натрий-калиевой аденозинтрифосфатазы (pNaKtide) — содействует процессам, которые ведут к приостановлению старения организма.