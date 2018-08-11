Стало известно, как и почему происходит старение организма

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В Великобритании группа ученых из Ланкастерского университета, Университетского колледжа Лондона, колледжа Королевы Марии выяснили, что процесс старения у живых организмов активно развивается в первую очередь из-за работы нежелательных генов.

Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированном интернет-портале EurekAlert. Согласно обнародованным данным, ученые пришли к выводу, что биологические процессы, являющиеся нормой для молодого организма, по-прежнему протекают и когда наступает старость, нарушая тем самым гомеостаз организма. В конечном итоге возникают как деменция (слабоумие), рак, болезни сердечно-сосудистой системы, а также хроническая обструктивная болезнь легких.

Ученые вели свои исследования на нематодах Caenorhabditis elegans, лабораторные штаммы которых живут не более двух-трех недель. Выяснилось, что одну из основных ролей в старении играют гены, кодирующие белки, участвующие в процессе аутофагии (самопоедания). Оказалось, что в позднем возрасте этот процесс вызывает серьезное ухудшение состояния кишечника и приводит к его смерти.

Напомним, ранее сообщалось о том, что медики рассказали, какие продукты вызывают ускоренное старение.