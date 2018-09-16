Ученые рассказали о пользе соды

Сода может бороться с аутоиммунными заболеваниями, выяснили ученые / Reuters

В США ученые из Медицинского колледжа Джорджии провели исследование и выяснили, что пищевая сода может бороться с аутоиммунными заболеваниями (заболевания, связанные с нарушением функционирования иммунной системы человека — она начинает воспринимать собственные ткани, как чужеродные, и повреждать их).

Исследователи провели эксперименты на крысах, которые показали, что сода способна заставить иммунную систему переориентироваться на нормальную противовоспалительную функцию, пишет "МедикФорум".

"… способность соды влиять на поведение иммунитета связана с тем, как она воздействует на мезотелиальные клетки, выстилающие внутренние органы и обеспечивающие их тканям дополнительный уровень иммунной защиты. Эти клетки воспринимают соду как питательное веществ", — отметило издание.

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