"Ходить будут без одежды, без топлива и света": СМИ выяснили, что Ванга предсказала для Украины и России

Ванги предсказала будущее Украины и долго ли будет править Путин / Скриншот с видео

Болгарская предсказательница Ванга напророчила Украине путь непростой и тернистый.

К примеру, среди ее пророчеств известно следующее: "Случится война и много людей пострадает. Несчастья навалятся отовсюду. Многие народы затронет конфликт. Люди обеднеют, ходить будут без одежды и не найдут для себя ни топлива, ни света". Такой энергетический кризис некоторые эксперты связывают со строительством "Северного потока-2" и новыми ценами на газ.

Что касается конкретно 2019 года, то на этот период Ванга предсказывала распад государства, что находится возле Черного моря. Несмотря на отсутствие конкретного названия страны, большинство экспертов считают этим государством именно Украину.

В то же время у провидицы для Украины есть и хорошее предсказание:

"После длительных трудностей люди наконец-то заживут очень хорошо. Для Украины настанут чудные времена".

Вот только не уточняются конкретные сроки прихода "белой полосы".

Читайте такжеК Земле несется "луч смерти": не выживет практически никтоКасательно смены геополитического строя она говорила: "Скоро ли настанет это время? Нет, не скоро. Еще Сирия не пала. Сирия падет к ногам победителя. Но победителем окажется другой".

Наванговала она и будущее Керченского моста: "То, что объединило – рассыплется вдребезги, не выдержав и двух лет. Это будет рядом с Россией".

А вот российскому президенту Владимиру Путину Ванга предсказала захват всего мира – вот только с плохими последствиями: "Тот, кто будет править целым миром с медведем рядом – обречен с народом своим на трудную судьбу".

При этом она намекала, что при Путине Россия идет неправильным путем: "Когда женщина придет в Россию и ее будут слушать. Вот тогда медведь возьмет правильный след".

Напомним, известный физик вычислил дату конца света. В 1704 году Ньютон написал, что конец света наступит в 2060 году — ровно через 1260 лет после основания Священной Римской империи.

Ранее предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл (Гундяев) рассказал о приближении конца света. "Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своём Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов", — сказал патриарх.