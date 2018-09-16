Российский олигарх сказал, сколько простоит Крымский мост

Ротенберг считает, что мост выдержит даже землетрясение / kremlin.ru

Председатель совета директоров компании - генподрядчика строительства Крымского моста "Стройгазмонтаж", российский олигарх Аркадий Ротенберг заявил, что мост простоит не менее века.

В случае землетрясений "мост будет стоять", поскольку его сваи установлены под разными углами, сказал Ротенберг в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1".

Он добавил, что пролеты моста сделаны достаточно широкими, поэтому, "если пойдут льды, они пойдут мимо".

"В общем-то 100 лет гарантировано", — подытожил бизнесмен.

Напомним, в результате столкновения плавучего крана "Александр Зиновьев" с опорой 227 автодорожной части Крымского моста оказались повреждены барьерное ограждение и мачта освещения транспортного перехода через Керченский пролив.