"Дети подохли, зато Крымский мост построен": Панин на видео поблагодарил Путина за Керченский мост

Панин нелицеприятно высказался о Крымском мосте. / Фото: Uznayvse.ru

Одиозный российский актер Алексей Панин прокомментировал свой дебош на борту самолета Симферополь — Москва, а заодно весьма неоднозначно высказался по поводу строительства Крымского моста.

По поводу инцидента на авиарейсе он заверил зрителей, что никого дебоша не было. А вот по поводу моста – все несколько интереснее.

"Я благодарю нашего президента, что он построил замечательный Крымский мост. Дети от рака, правда, подохли от рака в это время. Но спасибо вам, Владимир Владимирович! Вот это — самая большая необходимость в этой стране", — заявил Панин на видео, которым поделился на своей странице в соцсетях.

При этом сначала актер поцеловал асфальт, а в конце видео куда-то убежал.

Про мост — с 1:11 минуты видео.

Вероятнее всего, ролик снимала 9-летняя дочь актера Нюся.

Позднее он также выложил новый пост в Instagram:

/ instagram.com/alexeypanin99

Напомним, ранее Панин выложил в Сеть фотографию, на которой запечатлен в захваченном РФ Крыму в воде голым.