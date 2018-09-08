ЧП с плавкраном на Крымском мосту попало на видео

Крымский мост / most.life

Очевидец столкновения плавучего крана "Александр Зиновьев" с опорой 227 Крымского моста Максим Сычев снял аварию на видео.

Запись доступна на YouTube-канале kerchnettv.

На кадрах запечатлено, как машины проезжают по участку моста, рядом с которым находится плавучий кран, неподалеку от него можно заметить еще одно судно.

В субботу утром в результате столкновения плавучего крана "Александр Зиновьев" с опорой 227 автодорожной части Крымского моста оказались повреждены барьерное ограждение и мачта освещения транспортного перехода через Керченский пролив.