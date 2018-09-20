Украинцев ждет мощный метеоудар: как спастись от опасных последствий

Метеоудар ожидает украинцев на этой неделе / replyua.net

В эту субботу, 22 сентября, Украину накроет метеоволна.

Всему виной возбужденная магнитосфера Земли, поясняет Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

В зоне риска окажутся гипертоники и люди с больным сердцем: по данным медиков, порядка 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов приходится именно на период магнитных бурь. Даже здоровые люди могут ощущать дискомфорт в эти дни, а заодно и расстройства нервной системы.

Наиболее частые симптомы метеоудара:

головные боли и мигрени,

бессонница,

учащенное сердцебиение,

пониженный жизненный тонус и плохое самочувствие,

перепады давления.

Зато потом метеоситуация будет спокойной минимум до 6 октября:

Метеоудар ожидает украинцев на этой неделе

Люди не могут полностью избежать влияния метеоудара. Однако есть способы улучшить самочувствие. Ранее "Главред" писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.