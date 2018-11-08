Названа самая опасная кошка на Земле / 1zoom.ru

В Африке живут маленькие чернолапые коты. Именно их эксперты признали самыми смертоносными на Земле.

На охоту эти кошки выходят по ночам. Их аппетиты впечатляют: для одной трапезы они убивают от 10 до 15 грызунов или небольших птичек.

Такая прожорливость объясняется ускоренным обменом веществ у этих животных. Именно поэтому им и нужно питаться часто и сытно.

Стоит отметить, что их охота заканчивается успехом втрое чаще, чем у львов и гепардов.

Напомним, кошки питаются часто – но маленькими порциями. Взрослый котяра может устаивать себе перекус от 4-х до 18-ти раз в сутки. Ранее мы писали о правильном питании для кошек.

Как сообщалось, кота-"гимнаста" из Сети превратили в оружие и растащили на мемы. Фотографию с вытянувшимся котом тут же подхватили и пустили на фотожабы пользователи Сети.

А в Риме отличился местный кот, попав в панораму Google Maps. Благодаря своей "фотогеничности" животное уже успело стать звездой Сети.