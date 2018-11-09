Ученые выяснили причину долголетия

Что влияет на долголетие / УНИАН

Гены не особо влияют на долголетие человека – тут дело, скорее, в образе жизни.

Американские генетики опубликовали в журнале Genetics итоги исследования, затронувшего родословные более 400 млн людей.

Ученые отметили, что у супругов продолжительность жизни совпадает чаще, чем у родственников. То есть внешние обстоятельства и образ жизни способствуют долголетию (или наоборот) больше, чем внутренние гены. Так что, согласно новому исследованию, влияние генов в этом вопросе снижено до 7% – с 15-30% (такая цифра называлась ранее).

Таким образом, на то, как долго проживет человек, влияет:

его образ жизни,

окружающая среда,

ассортативность брака – это когда люди выбирают друг друга по каким-то совпадающим внешним признакам (например, у супругов одинаковая длина рук или рост).

Ранее ученые нашли способ продлить человеческую жизнь на треть. Омолаживать организм американские ученые предлагают медикаментозно.

Напомним, стали известны пять простых правил для достижения долголетия. Людям, которые живут долго и выглядят моложе своих лет, свойственны привычки молодежи, отметили ученые.