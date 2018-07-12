Ученые нашли способ продлить человеческую жизнь на треть

Исследователи из Национального института старения, который находится в США, нашли способ продлить людям жизнь.

Они разработали препарат – сенолитик – который выводит стареющие клетки из организма, тем самым увеличивая продолжительность жизни на треть, пишет Hi-News.ru.

Дело в том, что старые клетки, накапливаясь в организме, провоцируют возрастные заболевания и "мешают жить" новым клеткам, практически убивая их. Таким образом, получается замкнутый круг: чем больше в организме старых клеток – тем меньше у него возможностей омолодиться.

Омолаживать организм американские ученые предлагают медикаментозно. Проблема лишь в том, что препарат экспериментальный, и на данном этапе у него хватает побочных эффектов. Так что ученым еще есть, над чем работать. Однако радует, что они, по крайней мере, уже определились с направлением.

Ранее стали известны пять простых правил для достижения долголетия. Людям, которые живут долго и выглядят моложе своих лет, свойственны привычки молодежи, отметили ученые.