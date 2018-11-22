Ученые выяснили, от чего зависит длина полового члена

Как на длину полового члена влияет спорт / de.123rf.com

Американские ученые из Медицинского колледжа Университета Центральной Флориды выявили любопытную связь между размером мужского достоинства и увлечением спортом.

Оказывается, постоянные физические нагрузки могут повлечь за собой уменьшение размера полового члена, пишет Fatherly. Так, при потере каждых 5 кг – мужчина одновременно теряет и от 1 до 3 см длины своего члена.

Все дело в том, что из-за физических нагрузок (если они постоянные и интенсивные) ухудшается приток крови к пенису. Причем чем интенсивнее тренировки, тем быстрее "тает" член.

В качестве утешения для любителей спорта исследователи привели следующие факты:

активные занятия спортом помогают мужчинам достигать эрекции гораздо быстрее;

упражнения отлично тренируют сердечно-сосудистую систему.

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