Ученые выяснили, от чего зависит длина полового члена

22 ноября 2018, 06:15

Постоянные физические нагрузки могут повлечь за собой уменьшение размера полового члена.

Пенис
Как на длину полового члена влияет спорт / de.123rf.com

Американские ученые из Медицинского колледжа Университета Центральной Флориды выявили любопытную связь между размером мужского достоинства и увлечением спортом.

Оказывается, постоянные физические нагрузки могут повлечь за собой уменьшение размера полового члена, пишет Fatherly. Так, при потере каждых 5 кг – мужчина одновременно теряет и от 1 до 3 см длины своего члена.

Все дело в том, что из-за физических нагрузок (если они постоянные и интенсивные) ухудшается приток крови к пенису. Причем чем интенсивнее тренировки, тем быстрее "тает" член.

В качестве утешения для любителей спорта исследователи привели следующие факты:

  • активные занятия спортом помогают мужчинам достигать эрекции гораздо быстрее;
  • упражнения отлично тренируют сердечно-сосудистую систему.

Ранее  медики объяснили, как жара влияет на размер гениталий. Врачи рассказали, действительно ли летом пенис становится больше или это все визуальный обман.

Напомним, спутники Google Earth засняли 50-метровый пенис на поверхности Земли. В комментариях к посту люди написали, что изначально не верили, но убедились, что все правда.

Как сообщалось, ученые рассказали, какие виды спорта невероятно улучшают секс. Причем будет лучше, если практиковать занятия некоторыми видами спорта будут оба партнера.

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