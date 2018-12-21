Астрологический прогноз для Саакашвили: удача в Доме Родины и опасность от оружия

У Михеила Саакашвили пока нет перспектив в украинской политике, считает астролог / фото: EPA/UPG

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 21 декабря отмечает свой день рождения. В его гороскопе на следующий, 2019-ый год, отчетливо просматривается весьма благоприятная для него ситуация в Доме Родины, считает известный украинский астролог Влад Росс.

"Потому вполне вероятно, что он сможет вернуться в Грузию. В гороскопе Саакашвили Юпитер, планета большого счастья, а также Венера находятся в Доме Родины. Так что допускаю, что Михаила Николозовича может ждать будущее в Грузии. Вполне вероятно, что в Грузии сложится такая политическая ситуация, которая будет благоприятствовать его возвращению в родную страну. Более того, возможно также, что там же возродится его политическая карьера", - сказал астролог в комментарии Главреду.

Эксперт отметил, что в годовом гороскопе Саакашвили восходит белая Луна, потому есть основания предполагать, что уголовные дела, возбужденные против него в Грузии, будут закрыты, и все претензии к нему будут сняты.

"Однако в следующем году просматривается опасность для Саакашвили от огнестрельного оружия. Особенно велика такая угроза во второй половине года, летом. Потому я бы посоветовал Саакашвили нанять хорошую охрану. Об этой опасность говорит Марс, находящийся в гороскопе экс-президента Грузии в Доме Катастроф, что всегда означает вероятность того, что тебя могут устранить. Но, повторюсь, зато у Саакашвили все хорошо в Доме Родины. Однозначно что-то хорошее для него должно произойти в Грузии", - подчеркнул Росс.

Астролог также выразил уверенность, что в 2019 году никакой активной политической деятельности в Украине у него не предвидится.

"Он будет связан с Грузией, а не с Украиной", - резюмировал эксперт.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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