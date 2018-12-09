Названы самые "безбашенные" знаки Зодиака

Три знака Зодиака — самые "безбашенные" / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три — Близнецы, Водолеи и Скорпионы, являются самыми "безбашенными".

Люди, рожденные под знаком Близнецы, двуличные и могут грубо врать, часто они самые высокомерные.

Также представители этого знака нередко страдают алкоголизмом. Они имеют проблемы с алкоголем из-за того, что не умеют не брать в руки стакан, рюмку, чашку или бутылку в пьющей компании, любят быть в центре внимания, а спиртное им в этом помогает.

Водолеи отличаются повышенной злобой и мстительностью, среди них нередко встречаются злые ревнивцы. Водолеи часто испытывают ревность даже тогда, когда у них в отношениях со второй половинкой все хорошо.

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