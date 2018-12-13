Смерть обходит стороной: астрологи рассказали, кому на роду написано долголетие

Астрологи назвали долгожителей среди знаков Зодиака / rabstol.net

Нередко слышим о человеке: "смерть забыла о его существовании". Оказывается, астрологи знают знак Зодиака, представители которого живут дольше других.

Долгожителями названы – Весы. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, бывают чрезвычайно общительными, при этом обладают способностью решать любой конфликт. Кроме того, Весы также адаптируются к трудностям и становятся своими в любом новом коллективе. Эти качества позволяют им сохранять ровные отношения с друзьями и коллегами.

При этом Весы не "заморачиваются" из-за различных проблем, являются добродушными и позитивными с внутренней гармонией. Перечисленные выше особенности предрасполагают отсутствие стрессов у Весов.

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Кроме того, Весам свойственна целеустремленность, трезвый взгляд в будущее и надежда на лучшее. Это обуславливает позитивный настрой, продлевающий жизнь. Весы также зачастую являются сангвиниками, что соответствует темпераменту долгожителей.

По словам астролога Валерия Туева, который изучил гороскопы 1296 мужчин и 504 женщин, которые прожили свыше 85 лет, среди них выделяется знак зодиака, чья жизнь оказалась самой долгой. И этим знаком оказались Весы, отмечает fatelines.net.

Напомним, ранее астролог назвал, кому декабрь-2018 сулит богатство и успех.