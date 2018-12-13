Смерть обходит стороной: астрологи рассказали, кому на роду написано долголетие

13 декабря 2018, 06:10

Астрологи знают знак Зодиака, представители которого живут дольше всех.

Знаки Зодиака_астрология
Астрологи назвали долгожителей среди знаков Зодиака / rabstol.net

Нередко слышим о человеке: "смерть забыла о его существовании". Оказывается, астрологи знают знак Зодиака, представители которого живут дольше других.

Долгожителями названы – Весы. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, бывают чрезвычайно общительными, при этом обладают способностью решать любой конфликт. Кроме того, Весы также адаптируются к трудностям и становятся своими в любом новом коллективе. Эти качества позволяют им сохранять ровные отношения с друзьями и коллегами.

При этом Весы не "заморачиваются" из-за различных проблем, являются добродушными и позитивными с внутренней гармонией. Перечисленные выше особенности предрасполагают отсутствие стрессов у Весов.

Читайте такжеУдача в делах и продвижение по службе: астролог рассказал, кому повезет в декабре 2018

Кроме того, Весам свойственна целеустремленность, трезвый взгляд в будущее и надежда на лучшее. Это обуславливает позитивный настрой, продлевающий жизнь. Весы также зачастую являются сангвиниками, что соответствует темпераменту долгожителей.

По словам астролога Валерия Туева, который изучил гороскопы 1296 мужчин и 504 женщин, которые прожили свыше 85 лет, среди них выделяется знак зодиака, чья жизнь оказалась самой долгой. И этим знаком оказались Весы, отмечает fatelines.net.

Напомним, ранее астролог назвал, кому декабрь-2018 сулит богатство и успех.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
астролог долголетие знаки зодиака
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:00
Новогодние салаты: лучшие салаты на праздник
06:45
Прогноз удара Путина по Украине: как это будет мнение
06:40
Астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко
06:20
Стали известны самые неуравновешенные знаки Зодиака Видео
06:10
Смерть обходит стороной: астрологи рассказали, кому на роду написано долголетие Видео
05:50
Эксперт сказал, когда похороны "русского мира" Видео
05:33
Колонна военной техники РФ на Крымском мосту попала на видео
05:01
Пора признать реальность: эксперт объяснил, как Украине вернуть захваченных РФ моряков
04:35
"Меладзе как относится к таким фото?": Вера Брежнева удивила сеть пикантным снимком Видео
04:16
Украина опередила Россию в рейтинге Pornhub
03:49
Повышение пенсий для украинцев: стала известна дата
03:27
Динамо - Яблонец, Спортинг - Ворскла: где смотреть матчи Лиги Европы, прогнозы букмекеров
03:07
Топ-3 сексуальных техник для разжигания страсти в интимной жизни
02:32
"Спасибо, Путин": патрульный-коррупционер из Харькова получил российский паспорт
02:15
"Какая грудь!": Анна Семенович покрасовалась в пикантном наряде в стиле пин-ап
01:59
В Австрии российских биатлонистов обвинили в применении допинга на ЧМ-2017
01:38
Турчинов пояснил, что связывает ЛГБТ с "русским миром"
01:15
Романы Донцовой, Шевцовой, Литвиновых: в Украину запретили ввозить книги российских писателей
00:51
"Чтобы все было красиво": экс-ведущая "Орла и решки" рассказала, как целовалась с Зеленским Видео
00:26
Верховная Рада официально узаконила виски
00:04
"Я стану на сторону монахов": Усик озвучил свою реакцию на случай захвата Лавры
00:01
Шахтер - Лион 1:1. "Горняки" вылетают из Лиги чемпионов Видео
12 декабря, среда
23:22
"Вы**здили в полночь на улицу": российский пропагандист пожаловался на плохое медобслуживание в Германии
22:53
Архиепископ Евстратий предрек УПЦ МП участь Партии регионов
22:29
"Единую биомассу не разлучить": Охлобыстин рассказал о дружбе с Украиной
22:13
Потрясли прелестями. В Сеть "залили" подборку фото участниц "Мисс Вселенная" в откровенных купальниках Фото
22:00
В Европарламенте одобрили санкции против РФ из-за моряков
21:54
В Польше "желтые жилеты" требуют установить пошлины на товары из Украины Фото Видео
21:40
Депутаты Европарламента призвали прекратить строительство "Северного потока-2"
21:22
"Мы с дядей ищем тихое место": в Киеве 8-летний мальчик едва не попал в руки педофила Видео
21:11
Из упраздненного в Европе "русского экзархата" попросились "под крыло" РПЦ
20:41
Google назвал реакцию Илона Маска на запуск ракеты мемом года
20:37
Груди людям. Супермодель без стеснения "засветила" бюст: опубликованы фото Фото
20:03
Группа Kazka попала в скандал в Канаде
19:50
$2 тысячи за "откос" от армии: в ГБР похвастались первым задержанием
19:31
В Мариуполе случайно задержан боевик ДНР, выдававший себя за ветерана АТО
19:18
Устроила дебош: пропавшая в Москве пророссийская журналистка нашлась и ждет депортации в Украину
19:17
КГГА выделила рекордную сумму на софинансирование ремонта домов
19:00
В Днепре голый мужчина на иномарке устроил ДТП и стрелял себе в голову
18:35
"Троллит "Русское радио": Стало известно о состоянии украинского моряка в СИЗО РФ
18:18
Нардеп объяснил, почему Насиров снова стал главой ГФС
18:06
Экс-генерал СБУ спрогнозировал, как поступит Путин со своей пленной дочерью Видео
18:03
Крымчанам предложили "аналоговую" красную икру по 70 гривен за килограмм
17:55
Депутаты обжаловали постановление Рады в поддержку автокефалии через Конституционный суд
17:26
Порошенко попросили не вести себя с украинцами, как с дебилами
17:07
Порошенко лично поучаствует в объединительном Соборе - СМИ
16:59
Rag'n'bone Man и The Prodigy: оглашены хедлайнеры фестиваля UPark
16:50
"Ликвидирую как бен Ладена". Генерал СБУ пообещал убить Путина Видео
16:28
Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google в России
16:17
В Украине повышение пенсионного возраста неизбежно - Всемирный банк
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять