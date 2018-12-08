Короли месяца: астролог назвал, кому декабрь-2018 сулит богатство и успех

Павел Глоба дал астрологический прогноз / rabstol.net

Последний месяц года вселяет надежду на исполнение заветных желаний и надежд. Все, о чем так долго мечтали, но так и не удалось осуществить в уходящем году, стараемся воплотить в декабре-2018.

Астролог Павел Глоба подчеркнул, что в декабре Рыбы станут королями месяца. Он предсказывает удачу и везение не только в делах, но и в повседневной жизни. При этом задача для Рыб остается не самой сложной, нужно лишь определиться, в какой сфере успех должен быть наиболее фантастическим.

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Людям, родившимся под знаком Скорпиона в последнем месяце года стоить ждать улыбки фортуны. На особенный успех можно рассчитывать в конце месяца в финансовой сфере. Тут самое время вспомнить о четком планировании и трезвом расчете при составлении амбициозных планов. Также Павел Глоба говорит, что не лишне прислушаться к советам окружающих, так как среди них можно отыскать рациональное зерно, способное сделает Скорпионов богаче.

И наконец, для Близнецов декабрь-2018 станет поистине полем для побед на романтическом фронте и в сфере личных отношений. При этом для смелых Близнецов последний месяц года готовит приятное знакомство, с перспективой длительных отношений. Однако и для семейных пар декабрь будет месяцем идиллии и теплых чувств, пишет godvgodu.ru.

Напомним, ранее Павел Глоба рассказал, кому повезет в 2019 году.