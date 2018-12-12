Под Новый год Земле грозит метеоудар — ученые

Под Новый год магнитосфера Земли будет возбужденной, предупредили ученые / NASA

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что в конце декабря магнитосфера Земли будет возбужденной.

Метеоудар ожидается за несколько дней до Нового года — 29 декабря, говорится на сайте лаборатории.

По данным ученых, в начале января уже 2019 года магнитосфера нашей планеты будет спокойной.

Под Новый год магнитосфера Земли будет возбужденной, предупредили ученые / Скриншот с tesis.lebedev.ru

Напомним, кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.