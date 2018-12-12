Под Новый год Земле грозит метеоудар — ученые

В начале января магнитосфера нашей планеты будет спокойной, отметили исследователи.
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук спрогнозировали, что в конце декабря магнитосфера Земли будет возбужденной.
Метеоудар ожидается за несколько дней до Нового года — 29 декабря, говорится на сайте лаборатории.
По данным ученых, в начале января уже 2019 года магнитосфера нашей планеты будет спокойной.
Напомним, кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.