Полный список магнитных метеоударов в январе 2019: когда и чего ждать украинцам

Магнитные бури в январе-2019 / replyua.net

Специалисты прогнозируют, что январь будет крайне неспокойным месяцем в плане магнитной ситуации. Особенно напряженными выдадутся начало и конец месяца.

Эксперты отмечают, что сильное воздействие окажут на здоровье магнитные бури 1, 2 и 11 января. Хотя Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца не видит опасности в этих датах.

Кроме того, магнитные возбуждения, близкие к магнитной буре первого уровня G1, ожидаются 4 и 6 января.

Середина месяца будет более-менее спокойной, за исключением 16 января.

Мощную магнитную бурю специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца обещают 24 января.

Магнитные бури в январе по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца

В свою очередь ряд других экспертов прогнозирует, что незначительные магнитные колебания прогнозируются также 25, 26, 30 и 31 января.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

Однако есть способы улучшить самочувствие в такие периоды. Ранее Главред писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.